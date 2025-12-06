Resumen: YES anuncia una transición en el liderazgo con el nombramiento de Rezwan Lateef como director ejecutivo (CEO)

FREMONT, California--(BUSINESS WIRE)--YES (Yield Engineering Systems), proveedor líder de soluciones de procesos de alto rendimiento para el mercado de empaquetado avanzado de semiconductores, anunció hoy que Rezwan Lateef ha sido designado director ejecutivo (CEO). El Sr. Lateef se desempeñaba previamente como presidente de YES y ha sido un impulsor clave del importante crecimiento, expansión global e innovación de productos de la compañía durante los últimos años.









La transición constituye un paso natural para la compañía, que ha superado un nivel relevante de ingresos y se prepara para una nueva fase de crecimiento junto a clientes de primer nivel en semiconductores y computación de inteligencia artificial

Rama Alapati, quien se desempeñó como director ejecutivo desde 2021, asumirá un rol de consultoría para apoyar al Sr. Lateef.

