Resumen: Ya se acerca el vencimiento del soporte técnico para VMware vSphere 7 y Spinnaker anuncia una opción alternativa para que los clientes de VMware sigan recibiendo este servicio de forma indefinida

-A partir del 2 de octubre de 2025, Broadcom dejará de prestar el servicio soporte técnico, parches de seguridad o actualizaciones para vSphere 7-

-Spinnaker Support continuará prestando este servicio a las organizaciones que sigan usando vSphere 7-

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Spinnaker Support (Spinnaker), especialista en soporte de software de Oracle, SAP y VMware al que recurren más de 1000 clientes globales, entre los que se destacan muchos de los principales bancos, empresas de telecomunicaciones y de servicios públicos, anuncia hoy que prestará servicios de soporte a las organizaciones que utilicen vSphere 7 de forma indefinida y de ese modo, garantiza que podrán utilizar vSphere 7 durante todo el tiempo que deseen tras la fecha de vencimiento del servicio soporte general de Broadcom, que ocurrirá el 2 de octubre de 2025.





El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para la prensa

Dan Walsh



dan@mustardpr.com