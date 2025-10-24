Resumen: Wolters Kluwer primera en el estudio de mercado Dresner 2025 Wisdom of Crowds® sobre consolidación financiera, administración de cierres y presentación de los informes financieros

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer, líder mundial en información profesional, soluciones de software y servicios, ha anunciado hoy que su plataforma inteligente CCH® Tagetik ha ganado el primer puesto en el estudio de mercado Wisdom of Crowds® 2025 de Dresner Advisory Services sobre consolidación financiera, administración de cierres y presentación de los informes financieros (FCCR). Wolters Kluwer logra la primera posición en el estudio por segundo año consecutivo.





Consulte el estudio de mercado Wisdom of Crowds® 2025 de Dresner Advisory Services sobre consolidación financiera, administración de cierres y presentación de los informes financieros (FCCR).

Se trata de un estudio realizado en el marco de la investigación en curso de Dresner Advisory Services sobre el ámbito de la gestión del rendimiento empresarial (EPM) y trata específicamente las capacidades de gestión del rendimiento dirigidas a la función financiera, en particular, la consolidación financiera, la administración de cierres y la presentación de los informes financieros.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para la prensa

Tom Reller



Subdirector de comunicaciones externas



Rendimiento corporativo y ASG



Wolters Kluwer



Tom.Reller@wolterskluwer.com