Resumen: Westlake Epoxy recibe la certificación ISCC PLUS en su planta de Duisburg, Alemania

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Westlake Corporation (NYSE: WLK) ha anunciado hoy que su planta de fabricación Westlake Epoxy de Duisburg, Alemania, ha recibido la certificación de sostenibilidad internacional y carbono plus (ISCC PLUS). La planta recibió la certificación de balance de materia por su seguimiento y manipulación de materiales sostenibles en la producción de productos especiales de epoxi. Esta es la segunda planta de Westlake Epoxy en Europa que recibe la certificación ISCC PLUS. El objetivo es conseguir esta certificación para todas las plantas de epoxi de Westlake en Europa en el futuro próximo.





«Esto supone un paso importante en la estrategia de Westlake Epoxy para integrar materiales de carbono renovable en su cadena de suministro de materias primas, reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero», ha declarado Ann Frederix, vicepresidenta de Epoxy.

Contacts

Chip Swearngan



media@westlake.com

1-713-960-9111