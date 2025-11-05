Resumen: Westlake anuncia una oferta pública de adquisición en efectivo

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Westlake Corporation (NYSE: WLK) («Westlake») ha anunciado hoy el inicio de una oferta pública de adquisición en efectivo para comprar (la «Oferta») todos y cada uno de los bonos senior al 3,600 % con vencimiento en 2026 (los «Bonos») tal y como se establece en la tabla siguiente.





La oferta pública de adquisición se realiza exclusivamente de conformidad con los términos y condiciones establecidos en una Oferta de compra, con fecha del 4 de noviembre de 2025 (la «Oferta de compra»). Se insta a los titulares de los Bonos a leer detenidamente la Oferta de compra antes de tomar cualquier decisión con respecto a la oferta pública de adquisición. Esta oferta no está condicionada a la presentación de un importe mínimo de Bonos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Consultas de medios de comunicación: Ben Ederington, 713-960-9111



Consultas de inversores: Steve Bender, 713-960-9111