Resumen: Westlake anuncia la oferta de bonos sénior propuesta

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Westlake Corporation (NYSE: WLK) (“Westlake”) anunció hoy el comienzo de una oferta pública garantiza, sujeta al mercado y a otras condiciones, de bonos sénior no asegurados (los “Bonos”) en el marco de su declaración de registro permanente actual.





El momento del precio y los términos de los Bonos está sujeto a las condiciones del mercado y a otros factores. Westlake tiene la intención de utilizar las ganancias netas de la oferta pública propuesta de los Bonos para financiar la recompra de sus Bonos Sénior al 3,600% con vencimiento en 2026 (los “Bonos Sénior 2026”) relacionados con una oferta pública de adquisición en efectivo simultánea (la “Oferta Pública de Adquisición”) por todos y cada uno de los Bonos Sénior 2026.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Consultas de medios de comunicación: Ben Ederington, 713-960-9111

Consultas de inversores: Steve Bender, 713-960-9111