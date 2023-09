Resumen: Virpax elige a Altasciences para respaldar el desarrollo de un nuevo fármaco contra la propagación de virus gripales

LAVAL, Québec–(BUSINESS WIRE)–Altasciences se complace en haber sido elegida por Virpax Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:VRPX) (“Virpax”), una empresa especializada en el desarrollo de productos no adictivos para el tratamiento del dolor, el TEPT, los trastornos del sistema nervioso central (SNC) y las indicaciones de barrera viral, para llevar a cabo estudios preclínicos en apoyo de su desarrollo de amonio cuaternario palmitoil glicol quitosano (GCPQ, bajo el nombre comercial de AnQlar™). AnQlar es una nanopartícula destinada a ayudar a prevenir la propagación de virus con carga negativa, como el COVID-19 y la gripe, mediante pulverización intranasal, y ha demostrado inhibir la capacidad de replicación del virus en concentraciones no tóxicas.





