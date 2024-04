Resumen: Veristat se incorpora a Alliance for Regenerative Medicine (ARM) para ayudar a enfrentar los problemas críticos que afectan al sector de terapias avanzadas

Compromiso con un enfoque que prioriza la ciencia para facilitar el acceso de los pacientes a terapias que salvan vidas humanas

SOUTHBOROUGH, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Veristat, la organización de investigación por contrato y consultora de servicio integral que prioriza la ciencia, anunció que se ha incorporado a Alliance for Regenerative Medicine (ARM), la organización internacional líder que defiende los beneficios de las terapias celulares y genéticas para pacientes, sistemas de salud y la sociedad en su conjunto. El anuncio llega en la semana previa a que los miembros del equipo de ejecutivos de Veristat asistan a la cumbre Cell & Gene Meeting on the Med (#MeetingOnTheMed), que se llevará a cabo en Roma (Italia)





“Las terapias avanzadas han demostrado tener numerosos beneficios para pacientes que tienen dificultades con enfermedades raras y ultrarraras, áreas que representan el 35 % de nuestro trabajo”, afirmó Patrick Flanagan, director ejecutivo de Veristat.

