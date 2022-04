Resumen: Verimatrix anuncia su participación en tres sesiones del NAB Show, del 24 al 26 de abril en Las Vegas

Verimatrix publicará el libro blanco encargado por Caretta Research sobre el estado de la piratería durante la feria

Espacios de reunión especializados y un quiosco disponible para destacar las últimas novedades de la plataforma de la empresa, así como las innovaciones en materia de defensa contra amenazas y antipiratería

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext París: VMX), líder en impulsar un mundo moderno conectado mediante el desarrollo de soluciones de seguridad orientadas a las personas, ha anunciado hoy las siguientes sesiones del NAB Show que tendrán lugar en el Centro de Convenciones de Las Vegas y que contarán con los siguientes expertos de Verimatrix:

1. Domingo, 24 de abril, 13:00 – 13:30 h: “Secure, Value-Add Partnerships that are Now Possible Thanks to Modern SaaS Platforms” (Colaboraciones seguras y de valor añadido que ahora son posibles gracias a las modernas plataformas SaaS), por Sebastian Braun, director sénior de Gestión de Productos

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Verimatrix Investor Contact:

Jean-François Labadie, Chief Financial Officer



finance@verimatrix.com

Verimatrix Media Contact:

Matthew Zintel



matthew.zintel@zintelpr.com