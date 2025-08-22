Resumen: Verb Technology anuncia 780 millones de dólares en activos de tesorería para impulsar su estrategia TON de tesorería

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Verb Technology Company, Inc. (Nasdaq: VERB) (que pasará a llamarse Ton Strategy Company) (la “Empresa”) anunció hoy activos de tesorería por más de 780 millones de dólares, incluidos 713 millones de dólares en Toncoin ($TON), la criptomoneda nativa del blockchain The Open Network (“TON”), y 67 millones de dólares en efectivo. Se trata de un hito importante en la implementación de la estrategia TON de tesorería anunciada anteriormente por la Empresa.

Esta noticia llega después del cierre de la colocación privada por 558 millones de dólares por parte de la Empresa el pasado 8 de agosto, a la que se unieron más de 110 inversores institucionales y nativos del mundo cripto. La Empresa utilizo la mayoría de las ganancias de la colocación privada para adquirir $TON como principal activo de reserva de tesorería.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de prensa:



Randall Woods



randall@sbscomms.com