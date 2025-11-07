Resumen: Vedanta Resources lanza CopperTech Metals para mejorar la seguridad del cobre en EE. UU. y promover la transformación tecnológica y de infraestructura

CopperTech Metals combina la tradición de producción de cobre y cobalto de Konkola Mines, de primer nivel internacional, con tecnología minera de vanguardia e inteligencia artificial para favorecer la independencia de Estados Unidos en materia de minerales esenciales y satisfacer las cada vez mayores necesidades de infraestructura del país

Programa de inversión de 1500 millones de dólares para aprovechar la minería avanzada y la tecnología de vanguardia con IA para la identificación y extracción de recursos, con el fin de mejorar las operaciones de Konkola hasta convertirla en una de las mejores empresas del mundo

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Vedanta Resources Limited («Vedanta») ha anunciado hoy el lanzamiento de CopperTech Metals Inc. («CopperTech» o la «empresa»), una empresa con sede en Estados Unidos cuya misión es «Power the Copper Century» y satisfacer las necesidades de seguridad del sector del cobre en Estados Unidos, al tiempo que se aprovecha el aumento de la demanda de cobre derivado de la inteligencia artificial, la expansión de los centros de datos, la modernización de la red eléctrica, las tecnologías de defensa y los requisitos de relocalización industrial.





El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para cualquier consulta de los medios de comunicación, póngase en contacto con:

CopperTech@icrinc.com