Resumen: Vasion da la bienvenida a Cindy White como directora de marketing, quien es experta en ciberseguridad y fue directora de marketing de Microsoft

ST. GEORGE, Utah--(BUSINESS WIRE)--Vasion, líder en procesos de impresión sin infraestructura de servidor y automatización impulsada por inteligencia artificial, anunció hoy la designación de Cindy White como directora de marketing a partir de octubre de 2025.









A medida que las organizaciones aceleran su transición a la nube, Vasion está redefiniendo lo que es posible en el ámbito de los procesos de impresión y la automatización de procesos. Vasion permite a decenas de miles de clientes de todo el mundo comenzar con procesos de impresión inteligentes y avanzar hacia la inteligencia en procesos de impresión, eliminando fricciones, costes y riesgos en entornos de impresión críticos, lo que les permite alcanzar, de manera más rápida, soluciones seguras, nativas de la nube y basadas en la inteligencia artificial.

“La experiencia global de Cindy y su probada capacidad para hacer crecer organizaciones de marketing, tanto en modelos de comercialización directa como en los basados en socios, serán fundamentales para que Vasion siga ampliando su liderazgo en la automatización inteligente de procesos de impresión”, señaló Ryan Wedig, director ejecutivo y cofundador de Vasion.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Nadia Romero



Directora sénior de Relaciones Públicas y Comunicaciones Corporativas



nadia.romero@vasion.com