Resumen: Una nueva publicación de Crown Bioscience detalla la aplicación de organoides 3D in vitro con PDX emparejados para el desarrollo de fármacos oncológicos clínicamente relevantes

Crown Bioscience, una compañía de JSR Life Sciences y una organización de investigación por contrato (CRO), ha anunciado la publicación de su artículo de revisión titulado: Translational and Clinical Relevance of PDX-Derived Organoid Models in Oncology Drug Discovery and Development (Relevancia clínica y traslacional de los modelos organoides derivados de PDX en el descubrimiento y desarrollo de fármacos oncológicos).

El artículo es la primera revisión exhaustiva de los organoides tumorales derivados de modelos de xenoinjertos derivados de pacientes (PDX) en múltiples tipos de cáncer. Desarrollado a partir de células madre adultas que residen en el tumor, el artículo describe el establecimiento de biobancos vivos de organoides fácilmente disponibles para la investigación de descubrimiento y desarrollo de fármacos. El artículo ha sido dirigido por dos científicos de alto nivel de Crown Bioscience, el Dr. Rajendra Kumari, director ejecutivo de Soluciones Integradas, y el Dr. Xiaoxi Xu, director senior de Biología Molecular y Celular, y detalla cómo se desplegó la tecnología disruptiva de organoides para crear sistemas 3D in vitro e in vivo relevantes para los pacientes.

