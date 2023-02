Resumen: Una nueva investigación revisada por expertos confirma la neutralidad en carbono de la biomasa procedente de fuentes sostenibles en el sudeste de EE.UU.

BETHESDA, Maryland–(BUSINESS WIRE)–Enviva Inc. (NYSE: EVA), principal productor mundial de biomasa leñosa de origen sostenible, junto con U.S. Industrial Pellet Association (USIPA), valoran positivamente un estudio reciente, titulado “Impacts of the US southeast wood pellet industry on local forest carbon stocks” (“Impactos de la industria de pélets de madera del sureste de EE.UU. en las reservas locales de carbono forestal”). Dicho estudio ha sido revisado por expertos y publicado en una destacada revista científica, Nature, confirmando que la industria de los pélets de madera ha cumplido los requisitos generales de neutralidad de carbono forestal en el sureste de EE.UU. entre 2000 y 2019.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), si los volúmenes de explotación (para productos de madera y energía) y las pérdidas relacionadas con la deforestación y las alteraciones no superan el crecimiento de todo el bosque, no se produce una reducción neta de las reservas forestales de carbono.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Jacob Westfall



+1-301-657-5560



media@envivabiomass.com