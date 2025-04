Resumen: Una nueva investigación revela que construir con zinc evita una cantidad significativa de emisiones de carbono

DURHAM, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--El uso del zinc para construir una sola vivienda evita más de 50 toneladas de emisiones de carbono, y si sólo el diez por ciento de las nuevas viviendas de Norteamérica se construyeran con zinc, se evitarían más de 40 millones de toneladas de emisiones de carbono. Estas impresionantes cifras que demuestran el éxito del zinc como agente de descarbonización son los primeros resultados de la nueva iniciativa Zinc Enables Decarbonization (ZED) de la International Zinc Association, una colaboración entre dicho organismo y el economista ambiental Benjamin Cox, director de Programas del Bradshaw Research Institute for Minerals and Mining de la University of British Columbia.









