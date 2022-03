Resumen: Una encuesta encargada por Verimatrix pone de manifiesto la magnitud de las estafas, el hackeo y la piratería en los eSports

Omdia encuesta y entrevista de forma independiente a profesionales del sector de los eSports e ilustra las principales amenazas en un nuevo informe

AIX-EN-PROVENCE, Francia y SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix (Euronext Paris: VMX), líder en impulsar un mundo moderno conectado mediante el desarrollo de soluciones de seguridad orientadas a las personas, ha anunciado hoy la publicación de su encuesta por encargo realizada por Omdia y el informe independiente que ha emitido, titulado “Cheating, hacking, piracy and esports: critical steps needed to protect the industry” (Estafas, hackeo, piratería y eSports: pasos cruciales necesarios para proteger al sector”. El informe completo está disponible para su descarga en el sitio web de Verimatrix, en este enlace.

