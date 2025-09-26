Resumen: Un nuevo informe de Rithum revela por qué los líderes del comercio no están preparados para los retos que se avecinan en 2026

Presentado en Rithum LIVE, el 2026 Commerce Readiness Index analiza la preparación de los ejecutivos del sector comercial para hacer frente a los retos macroeconómicos en 2026









ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Rithum, proveedor líder internacional de soluciones comerciales, ha presentado hoy el 2026 Commerce Readiness Index en la cumbre inaugural Rithum LIVE celebrada en Nueva York. Basado en una encuesta realizada a 200 ejecutivos del sector minorista y de marcas de Estados Unidos y Reino Unido, el informe desvela las líneas divisorias que determinan su preparación para 2026, desde la adopción de la IA y la reducción de los aranceles hasta la fragmentación de los flujos de trabajo. Destaca los aspectos en los que se centran los líderes ante la cada vez mayor presión por modernizar las operaciones y aquellos en los que se quedan cortos en cuanto a eficiencia, velocidad y competitividad.

