Resumen: Un nuevo caso de estudio educativo de Gurobi y ESUPS demuestra el impacto de la optimización para salvar vidas

El recurso práctico guía a los estudiantes a través de métodos de optimización reales para la preparación ante desastres.

BEAVERTON, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, líder en tecnología de inteligencia de decisiones, se complace en anunciar la publicación de un nuevo caso de estudio educativo, desarrollado de forma conjunta con la Emergency Supply Prepositioning Strategy (ESUPS), un grupo de trabajo colaborativo que reúne estados miembro, organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades, agencias de la ONU y organizaciones regionales. ESUPS opera dentro de Welthungerhilfe, una de las ONG más grandes de Alemania.





Además de destacar los logros de ESUPS en la mejora del preposicionamiento colectivo de artículos de socorro utilizando Gurobi, el caso de estudio también funciona como una herramienta educativa que ofrece a los estudiantes una experiencia interactiva con la matemática, los datos y el código detrás de la plataforma STOCK of Humanitarian Organizations Logistics Mapping (STOCKHOLM) de ESUPS, una poderosa herramienta de análisis visual que les permite a las organizaciones humanitarias mapear, coordinar y optimizar sus reservas de ayuda en todas sus operaciones.

