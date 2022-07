Resumen: Un informe de SAPinsider sugiere crear valor adicional en entornos SAP con Decision Intelligence

Un experto de SAP destaca el rendimiento y la funcionalidad integrada de la plataforma de inteligencia de decisiones de Pyramid en entornos SAP

LONDRES, NUEVA YORK Y TEL AVIV, Israel–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid) se identifica como un proveedor de plataformas de Inteligencia de Decisiones líder en el panorama tecnológico de SAP. Un nuevo informe tecnológico de SAPinsider, Creating Value Through Decision Intelligence in SAP Landscape (Creación de valor a través de la inteligencia de decisiones en el entorno SAP), concluye que la inteligencia de decisiones tiene las capacidades necesarias para superar los retos asociados al uso de herramientas de inteligencia empresarial heredadas en un entorno SAP. SAPinsider es el grupo de miembros de SAP más grande y de más rápido crecimiento en todo el mundo, con más de 500 000 miembros en 205 países. El informe gratuito ofrece recomendaciones específicas para los profesionales de SAP.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

UK

Susie Evershed



Resonance



+44 7966 145092



pyramidanalytics@resonancecrowd.com

US

Heather Racicot



Resonance



+1 360-632-5616



pyramidanalytics@resonancecrowd.com

Chas Kielt



Vice President of Global Corporate Communications, Pyramid Analytics



617.687.3371



chas.kielt@pyramidanalytics.com