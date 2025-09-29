Resumen: Triunfando entre los aficionados: Balchem destaca el efecto beneficioso de la vitamina K2 en el inicio de la temporada del FC Bayern femenino

MONTVALE, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Balchem, fabricante líder internacional de ingredientes especiales para la nutrición y la salud de las personas, y socio oficial del equipo femenino de fútbol FC Bayern (FCB), ha lanzado su primera iniciativa dirigida directamente al consumidor, en la que muestra a los aficionados del FCB el poder de la vitamina K2. La empresa promocionó su marca K2VITAL™ con un puesto de exposición en el Allianz Arena de Múnich, durante el partido inaugural de la Bundesliga (liga alemana de fútbol) el 6 de septiembre. Esta iniciativa forma parte de la última estrategia de marketing de Balchem, cuyo objetivo es concienciar a los consumidores sobre los beneficios para la salud que ofrece la vitamina K2 y salvar la distancia entre los mercados B2B y B2C.









Matilde Martinuzzi

matilde.martinuzzi@bdb.co.uk

Bettina Bendig

Bettina.bendig@balchem.com