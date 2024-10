Resumen: Thredd lanza una guía de expertos para su publicación en EE.UU. a través del patrocinio de BIN

Este informe de 22 páginas, elaborado para los recién llegados al mercado, ofrece datos importantes y opiniones de expertos que les ayudarán a adentrarse en el sector de los pagos estadounidense.





LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, uno de los principales procesadores de pagos globales de nueva generación, ha publicado hoy “Launching in America. A guide to issuing via BIN sponsorship .”, un informe complementario para gestores de programas y empresas de tecnología financiera que estén considerando expandirse en el mercado de pagos estadounidense.

La guía, repleta de datos importantes y opiniones de expertos sobre los retos y requisitos a los que se enfrentan las entidades extranjeras, es imprescindible para los responsables de pagos globales y para cualquier organización que esté considerando ofrecer su propuesta de valor relacionada con los pagos en Estados Unidos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

