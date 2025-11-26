Resumen: Thredd facilita el éxito de la migración de la cartera de tarjetas de BigPay a una plataforma de última generación

La transición de millones de tarjetas revela las capacidades superiores de Thredd en el marco de una tendencia global de alto riesgo hacia el fin de los contratos de procesamiento heredados





LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, el procesador de pagos mundial de última generación líder en el mercado, ha trasladado con éxito la cartera de tarjetas virtuales y físicas de BigPay desde su anterior procesador heredado a la plataforma de última generación de Thredd, lo que subraya el liderazgo de Thredd en materia de migraciones complejas de las carteras de tarjetas. El proyecto de migración, uno de los tantos que ha realizado en los últimos años, abarcó más de 2,5 millones de tarjetas y destaca la combinación única de Thredd: una profunda experiencia en migraciones, procesos sólidos y tecnología de avanzada, cualidades cada vez más críticas a medida que la industria afronta una ola de modernización y replataformización.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

