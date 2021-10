Resumen: Tech Mahindra ocupa el primer puesto en la categoría OneOffice Alignment para BPS en el informe Horses for Sources 2021

Se sitúa en el quinto puesto de los 10 principales proveedores de servicios digitales por contrato en 2021

Reconocido por su amplia experiencia digital horizontal y de dominio en la prestación de servicios CX para centros de contacto

NUEVA DELHI–(BUSINESS WIRE)–Tech Mahindra, proveedor líder de servicios y soluciones de transformación digital, consultoría y reingeniería empresarial, ha anunciado hoy que su división de externalización de procesos de negocio ha sido clasificada en el primer puesto en la categoría OneOffice Alignment en el informe Horses for Sources 2021. Tech Mahindra se situó en el puesto 5 entre los 10 mejores proveedores de servicios digitales por contrato de 2021 y es reconocida por su profunda experiencia digital horizontal y de dominio en la prestación de servicios CX de centros de contacto.

Reconocida por ofrecer soluciones de centros de contacto digitales inteligentes, intuitivas y estratégicas, Tech Mahindra Business Process Services ha sido etiquetada como “un proveedor digital con capacidades innovadoras” por el equipo de investigación de Horses for Sources.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

