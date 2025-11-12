Resumen: SymphonyAI y AML Intelligence publicaron el informe FinCrime Frontier 2025-26: La inteligencia proactiva se convierte en la próxima ventaja competitiva del cumplimiento normativo

Una encuesta realizada a más de 250 líderes mundiales en materia de cumplimiento normativo revela que casi el 80 % tiene previsto innovar con inteligencia proactiva impulsada por IA, pero los obstáculos relacionados con los costes y los datos se interponen en el camino

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--SymphonyAI, líder mundial en plataformas verticales de productos de IA, y AML Intelligence, la principal fuente de noticias y análisis para la comunidad dedicada al cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, publicaron hoy su FinCrime Frontier 2025–26 Report (Informe sobre la frontera de los delitos financieros 2025-2026). Este importante estudio desafía las narrativas convencionales del sector: en lugar de considerar las crecientes exigencias normativas como una carga, la mayoría de las instituciones financieras ahora las señalan como principal ventaja y motor de la modernización.





