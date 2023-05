Resumen: Sylq selecciona la IA de ThetaRay para automatizar la supervisión de las transacciones contra el blanqueo de capitales y la selección de clientes

Una empresa de tecnología financiera con sede en París adopta la solución de ThetaRay para la supervisión de las transacciones contra el blanqueo de capitales y la selección de clientes para impulsar el proceso de incorporación.





PARÍS Y NUEVA YORK Y TEL AVIV–(BUSINESS WIRE)–Sylq, líder francés en pagos electrónicos, y ThetaRay, proveedor líder de tecnología de monitorización de transacciones basada en IA, anunció hoy una nueva colaboración para implementar la monitorización de transacciones de IA de alto rendimiento y la selección automatizada de clientes para apoyar el crecimiento de la empresa.

Sylq adquirió la recién lanzada solución de ThetaRay para la selección de clientes mediante IA con el fin de impulsar su exclusivo proceso de incorporación totalmente digital para KYB (Know Your Business, Conozca su negocio) y KYC (Know Your Customer, Conozca su cliente). La solución basada en IA e impulsada por API de ThetaRay permite a Sylq introducir un alto grado de automatización para supervisar las transacciones y examinar a los comerciantes con respecto a listas de sanciones, listas de vigilancia y bases de datos de terceros, como personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) y medios de comunicación adversos.

