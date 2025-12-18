Resumen: Suzano pone en marcha una nueva línea de producción y aumenta un 400 % su capacidad de pulpa triturada

Una inversión de 490 millones de reales amplía el suministro de la materia prima utilizada en la producción de elementos absorbentes

SAN PABLO--(BUSINESS WIRE)--Suzano, el productor de pulpa más grande del mundo, ha comenzado las operaciones esta semana en la nueva línea de producción de pulpa triturada ubicada en su unidad de Limeira, en el estado brasilero de San Pablo. Esta inversión de 490 millones de reales aumenta en más de 400 % la capacidad de producción de pulpa triturada de Suzano, de 100.000 a 440.000 toneladas al año.





El proyecto incluyó la conversión de la línea de pulpa existente en la unidad de Limeira en una maquinaria flexible, capaz de producir tanto Eucafluff® como pulpa comercial.

