Resumen: Suzano informa una mayor eficiencia operativa con un menor coste en efectivo en el tercer trimestre de 2025

Mejoras continuas en la competitividad de costes: se siguen reduciendo los costes de producción en efectivo (descenso del 7 % interanual) debido a la mayor contribución de la unidad Ribas do Rio Pardo.

Avance continuo en la integración de adquisiciones recientes. Suzano Packaging informó su primer EBITDA ajustado positivo de las operaciones de los Estados Unidos adquiridas hace un año.

SAN PABLO--(BUSINESS WIRE)--Suzano, el productor de pulpa más grande del mundo, anuncia sus resultados del tercer trimestre de 2025 (3Q25), con ventas de 3,6 millones de toneladas de pulpa y papel totales, un aumento del 20 % respecto del mismo trimestre del año pasado (3Q24).





El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Hawthorn Advisors



Jamie Plotnek



suzano@hawthornadvisors.com