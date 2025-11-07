Resumen: Suzano informa una mayor eficiencia operativa con un menor coste en efectivo en el tercer trimestre de 2025

- Mejoras continuas en la competitividad de costes: se siguen reduciendo los costes de producción en efectivo (descenso del 7 % interanual) debido a la mayor contribución de la unidad Ribas do Rio Pardo.
- Avance continuo en la integración de adquisiciones recientes. Suzano Packaging informó su primer EBITDA ajustado positivo de las operaciones de los Estados Unidos adquiridas hace un año.
SAN PABLO--(BUSINESS WIRE)--Suzano, el productor de pulpa más grande del mundo, anuncia sus resultados del tercer trimestre de 2025 (3Q25), con ventas de 3,6 millones de toneladas de pulpa y papel totales, un aumento del 20 % respecto del mismo trimestre del año pasado (3Q24).
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
