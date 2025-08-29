Resumen: Stonebranch fue nombrada líder en el Magic Quadrant™ 2025 de Gartner®para plataformas de orquestación y automatización de servicios (SOAP).

Stonebranch fue reconocida por segundo año consecutivo en el Cuadrante de Líderes por su integridad de visión y capacidad de ejecución.





ALPHARETTA, Georgia--(BUSINESS WIRE)--Stonebranch, proveedor líder de soluciones de orquestación y automatización de servicios, anunció hoy que una vez más ha sido posicionada por Gartner como Líder en el Magic Quadrant para Plataformas de Orquestación y Automatización de Servicios (SOAP) gracias a su solución: Universal Automation Center (UAC).1 La evaluación refleja la integridad de la visión de Stonebranch y su capacidad de ejecución.

"Estamos orgullosos de ser reconocidos como Líderes por segundo año consecutivo", dijo Giuseppe Damiani, director ejecutivo de Stonebranch.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Scott Davis



Director de Marketing



Stonebranch



scott.davis@stonebranch.com