Resumen: Stefanini Group fue calificado como “Excepcional” en satisfacción del cliente según el estudio suizo Whitelane 2025 sobre externalización de TI

La empresa tecnológica alcanzó la puntuación más alta en satisfacción general con un 85 % en el estudio de Whitelane Research.

SOUTHFIELD, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Stefanini Group, una empresa tecnológica global especializada en transformación digital y soluciones de IA, anunció hoy que ha sido reconocida con el título de “Excepcional” en satisfacción general del cliente y servicios para el entorno laboral, según el estudio suizo Whitelane 2025 sobre externalización de TI.





En su debut en la investigación de este año, Stefanini obtuvo la puntuación más alta en satisfacción general con un 85 %, frente al promedio del sector del 78 %. La compañía también fue clasificada en el primer lugar en servicios para el entorno laboral, con un 83 % frente al 79 % promedio del sector, según los indicadores clave de desempeño (KPI).

