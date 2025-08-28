Resumen: StatLab impulsa su crecimiento en países europeos clave mediante la expansión directa del mercado en Alemania y Francia

La compra de las participaciones restantes completa la adquisición de Histoserve GmbH y Diapath France por parte de Diapath, como parte de la marca comercial StatLab en Italia y el norte de Europa, ampliando la presencia de ventas directas en los cuatro mercados europeos más grandes.





MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products (“StatLab”), líder mundial en el desarrollo y la fabricación de suministros y equipos de diagnóstico médico, anunció hoy la finalización de la adquisición de la empresa alemana de servicios y distribución de histología Histoserve GmbH (“Histoserve”) y de Diapath France SAS (“Diapath France”). Estas medidas representan un avance importante en la estrategia de crecimiento europeo de StatLab, ya que amplían su presencia comercial directa en los cuatro mercados europeos principales: Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, un hito que posiciona a StatLab entre los pocos proveedores con acceso totalmente directo a los mayores mercados de anatomía patológica de Europa, lo que permite estrechar las relaciones con los clientes y ampliar el acceso a toda la gama de productos de StatLab.

