Resumen: Specifica se complace en anunciar que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos ha concedido dos patentes a Specifica por su innovadora plataforma de descubrimiento de anticuerpos de tercera generación

SANTA FE, Nuevo México–(BUSINESS WIRE)–Specifica, una empresa privada de ingeniería de anticuerpos centrada en herramientas innovadoras de descubrimiento y bibliotecas de anticuerpos in vitro, ha anunciado la reciente concesión de dos nuevas patentes por parte de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, en las que se reivindican “bibliotecas de anticuerpos con características que maximizan el potencial de desarrollo de los anticuerpos” para los métodos relacionados con la construcción de su plataforma de descubrimiento de anticuerpos de tercera generación, así como para las bibliotecas creadas con los métodos. La tecnología en la que se basan las patentes se describe también en dos publicaciones recientes1,2.

1 Teixeira, A. A. R. et al. Drug-like antibodies with high affinity, diversity and developability directly from next-generation antibody libraries. MAbs 13, 1980942, doi:10.1080/19420862.2021.1980942 (2021).



2 Ferrara, F. et al. A pandemic-enabled comparison of discovery platforms demonstrates a naïve antibody library can match the best immune-sourced antibodies. Nature Communications 13, doi:10.1038/s41467-021-27799-z (2022).

Contacts

Andrew Bradbury, CSO



Specifica, Inc.



505-216-2445