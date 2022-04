Resumen: Space Age Co., Ltd. lanza prendas de vestir con diseños de Campeones: Oliver y Benji

HIROSHIMA, Japón–(BUSINESS WIRE)–Space Age Co., Ltd. ha anunciado hoy que lanzará prendas de vestir de Campeones: Oliver y Benji.



Con motivo de la celebración del 40.º aniversario de la serie Campeones: Oliver y Benji, se venderán prendas de vestir con diseño original de Campeones: Oliver y Benji en 6 países a través de Amazon.



A este respecto, la empresa utilizará “Merch by Amazon” para publicar la mercancía de colaboración, como camisetas, camisetas de manga larga, jerséis con capucha, sudaderas y sudadera con cremallera. Los nuevos diseños que no se hayan publicado antes se venderán como productos de Amazon Prime a los clientes.





Contacts

Wataru Kataoka



Space Age Co., Ltd.



E-mail: info@sa-works.com