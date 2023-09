Resumen: Sonar proporciona código limpio con análisis sin configuración de proyectos C y C++

La función de análisis automático de configuración cero de SonarCloud elimina las fricciones al analizar proyectos C y C++, independientemente del compilador, y ayuda a las organizaciones a reducir su deuda técnica

GINEBRA–(BUSINESS WIRE)–Sonar, el proveedor líder de soluciones Clean Code, ha anunciado hoy el análisis automático de configuración cero para los lenguajes de programación C y C++ dentro de SonarCloud. Esta nueva capacidad permite a SonarCloud analizar proyectos C y C++ alojados en GitHub con un solo clic, y funciona con todos los compiladores. SonarCloud es gratuito para los proyectos de código abierto y permite solucionar y recuperar de forma rápida y eficaz los problemas a nivel de código que conducen a la acumulación de deuda técnica.









El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Medios de comunicación

Katie Hyman



Senior PR Manager para Sonar



(707) 291-1469



katie.hyman@sonarsource.com