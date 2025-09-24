Resumen: Solifi adquiere DataScan para ampliar su oferta de soluciones de gestión de riesgo de inventario y finanzas mayoristas de automóviles

Esta adquisición fortalece la posición de Solifi como líder e innovador en las líneas de negocio de finanzas con garantía y comerciales.

MINEÁPOLIS y MILTON KEYNES (Inglaterra)--(BUSINESS WIRE)--Solifi, líder global en tecnología de finanzas con garantía, anunció la adquisición de DataScan, un líder norteamericano de confianza en finanzas mayoristas y gestión de riesgo de inventario.





Fundada en1989 y con sede en Alpharetta (Georgia), DataScan ha estado a la vanguardia de las categorías de riesgo y las finanzas mayoristas durante más de 30 años, al prestar servicios a más de 45 importantes bancos y prestamistas cautivos. Entre sus principales productos se encuentran los siguientes:

Inteligencia mayorista : servicios de administración de préstamos para prestamistas mayoristas en América del Norte.

: servicios de administración de préstamos para prestamistas mayoristas en América del Norte. RiskGauge : una plataforma de auditoría digital que moderniza las auditorías de campo heredadas para hacer posible una gestión de riesgo escalable y orientada a datos.

: una plataforma de auditoría digital que moderniza las auditorías de campo heredadas para hacer posible una gestión de riesgo escalable y orientada a datos. In situ: inventarios verificados por personas y auditorías de activos a cargo de especialistas en el campo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Prensa:

Billy Cripe



bcripe@solifi.com

Estados Unidos: +1 612 851 3200



Reino Unido: +44 1908 576 699