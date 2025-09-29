Resumen: Solaris selecciona ACI Connetic para preparar su infraestructura de pagos para el futuro

La plataforma financiera integrada líder en Europa consolida todos los pagos instantáneos SEPA en la plataforma de pagos nativa de la nube que es líder del sector de ACI

OMAHA, Nebraska y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), un innovador original en tecnología para pagos globales, ha anunciado hoy que Solaris SE, la plataforma financiera integrada líder en Europa, ha seleccionado ACI Connetic para consolidar todos los pagos instantáneos SEPA en ACI Connetic, una plataforma de pagos de tecnología punta de ACI, nativa de la nube.





ACI Connetic es la única solución unificada del sector que integra a la perfección los pagos entre cuentas (A2A, por sus siglas en inglés), el procesamiento de las tarjetas y la prevención del fraude con inteligencia artificial en una sola arquitectura modular nativa de la nube. De ese modo, las instituciones financieras pueden simplificar las operaciones, acelerar la innovación y cumplir los requisitos normativos en constante evolución, con más agilidad y rentabilidad.

