Resumen: Smartstream presenta los «Smart Agents» de IA agenética para investigaciones y gestión de situaciones excepcionales

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, el proveedor de soluciones de datos de confianza para las principales instituciones financieras y empresas internacionales, anuncia hoy el lanzamiento de Smart Agents for Investigations, una innovación revolucionaria para las operaciones financieras que permite gestionar las situaciones excepcionales de forma mejorada y autónoma en los procesos de conciliación y back-office.

El nuevo agente de investigación combina agentes de IA entrenados en el dominio, adopción de flujos de trabajo y controles integrados para clasificar, investigar, resolver y aprender de las situaciones excepcionales, lo que reduce el trabajo manual, acelera el tiempo de resolución y mejora la capacidad de auditoría. Añadirá una capa de inteligencia a las soluciones actuales de conciliación y situaciones excepcionales de Smartstream. Entiende el contexto de las interrupciones, se adhiere a los manuales de estrategias de los clientes y busca la información que falta.

