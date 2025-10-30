Resumen: SK pharmteco y LOTTE BIOLOGICS firman un acuerdo de colaboración estratégica para mejorar sus actividades internacionales de ADC CDMO

Dos líderes internacionales en CDMO han unido fuerzas para reforzar su presencia en el mercado de conjugados de anticuerpo-fármaco (ADC), que está experimentando un rápido crecimiento.

La colaboración proporcionará servicios CDMO integrados y completos que incluirán sustancias de anticuerpo-fármaco, producción de enlazador-carga útil y bioconjugación, con el respaldo de una comercialización conjunta basada en una amplia experiencia en ADC.

RANCHO CORDOVA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco y LOTTE BIOLOGICS han anunciado la firma de una carta de intenciones (LOI) para una colaboración estratégica con el fin de mejorar su competitividad en el mercado internacional de conjugados de anticuerpo-fármaco (ADC).









Gracias a esta colaboración, las dos empresas estudiarán conjuntamente la posibilidad de ofrecer servicios CDMO integrados y completos a clientes de todo el mundo, proporcionando soluciones ADC especializadas que abarquen desde el desarrollo hasta la producción comercial.

