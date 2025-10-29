Resumen: SK pharmteco obtiene las certificaciones de My Green Lab de mayor nivel de Europa y Asia

La certificación Green es el nivel máximo del programa My Green Lab, reconocido a nivel internacional, que premia la excelencia en materia de sostenibilidad de los laboratorios

RANCHO CORDOVA, California--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco, una organización internacional de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), ha anunciado hoy un avance significativo en su compromiso con la sostenibilidad medioambiental al obtener cuatro certificaciones de My Green Lab, incluyendo dos del mayor nivel del programa, Green. Los otros dos laboratorios obtuvieron la certificación Gold, lo que refleja un rendimiento avanzado en materia de sostenibilidad y un progreso hacia la sostenibilidad total Green.





Las instalaciones que han obtenido la certificación son Small Molecule Europe (Swords, Irlanda) y Small Molecule Asia (Daejeon, Corea del Sur), y abarcan las áreas de control de calidad, investigación y desarrollo de procesos, e investigación y desarrollo de análisis.

