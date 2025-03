Resumen: SK pharmteco inicia el camino para conseguir la certificación My Green Lab y profundiza su compromiso con las prácticas de laboratorio sostenibles

RANCHO CORDOVA, California--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco, una organización global de desarrollo y fabricación por contrato, (CDMO, por sus siglas en inglés), está dando un paso significativo en su camino hacia la sostenibilidad al gestionar la certificación My Green Lab, el estándar de oro para las mejores prácticas de sostenibilidad de laboratorio en todo el mundo. La empresa completó su evaluación inicial en el otoño de 2024 y pretende alcanzar su primer nivel de certificación en el verano de 2025, con el objetivo a largo plazo de lograr el nivel de certificación más alto en 2030.





La certificación My Green Lab, reconocida por la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas como una medida clave del progreso hacia un futuro sin emisiones de carbono, capacita a los científicos y a los equipos técnicos con estrategias factibles para impulsar un cambio medioambiental significativo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

