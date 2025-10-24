Resumen: SK pharmteco incrementa la producción de péptidos a escala nacional con una inversión en sus instalaciones de California

La expansión aprovecha la experiencia propia en cromatografía para solventar los problemas de purificación y asegurar la producción nacional de API

RANCHO CORDOVA, California--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco, una organización internacional de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), ha anunciado hoy una inversión de 6,1 millones de dólares en sus instalaciones de Rancho Cordova para ampliar y equipar un nuevo laboratorio y una instalación CGMP a escala de kilo para la síntesis y purificación de péptidos en fase sólida (SPPS). Esta ampliación, combinada con la experiencia líder en cromatografía de SK pharmteco y sus instalaciones de desarrollo y fabricación existentes en Estados Unidos, permite a la empresa satisfacer la cada vez mayor demanda de desarrollo de péptidos y fabricación clínica y comercial nacional en Estados Unidos.





