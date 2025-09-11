Resumen: SingleStore anuncia una adquisición de crecimiento liderada por Vector Capital

SingleStore acelera su estrategia de expansión para aprovechar la oportunidad global en inteligencia artificial empresarial bajo la propiedad mayoritaria de Vector

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--SingleStore, Inc. (“SingleStore” o la “Compañía”), la principal plataforma de datos para inteligencia artificial empresarial, anunció hoy que ha firmado un acuerdo con Vector Capital Management, L.P. (“Vector”), firma de capital privado con casi tres décadas de trayectoria liderando inversiones transformadoras en empresas tecnológicas consolidadas. Vector liderará la adquisición de crecimiento de SingleStore; y Raj Verma, director ejecutivo de SingleStore, continuará al frente del negocio, junto con el equipo directivo establecido de la compañía, con décadas de experiencia en liderar empresas tecnológicas de rápido crecimiento orientadas a la inteligencia artificial.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

