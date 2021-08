Resumen: Sevan figura en la lista Inc. 5000 de empresas de mayor crecimiento por cuarto año consecutivo

DOWNERS GROVE, Ill.–(BUSINESS WIRE)–Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), líder mundial en diseño innovador, gestión de programas, servicios de construcción y análisis de datos, ha sido reconocida por cuarto año consecutivo por la revista Inc. Magazine en su lista anual Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento de Estados Unidos.

Durante más de una década, Sevan ha proporcionado soluciones multicentro a decenas de clientes a lo largo de su trayectoria inmobiliaria. Los servicios de Sevan agilizan los procesos de construcción de los clientes, lo que se traduce en un rápido despliegue y crecimiento del negocio.

“Es un honor aparecer en la lista Inc. 5000 de esta prestigiosa organización. Extiendo mis más sinceras felicitaciones al resto de empresas destacadas reconocidas este año”, comenta Jim Evans, presidente y CEO de Sevan. “Hemos tenido la suerte de trabajar con los mejores clientes y socios, y este reconocimiento es mérito totalmente del equipo de Sevan”, concluye.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

