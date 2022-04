Resumen: Seoul Viosys obtiene una orden judicial permanente contra los productos LED UV que infringen la tecnología patentada Violeds

ANSAN, Corea del Sur–(BUSINESS WIRE)–Seoul Viosys (“SVC”) (KOSDAQ: 092190), filial de Seoul Semiconductor Co., Ltd., ha anunciado que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de Florida ha emitido una orden judicial permanente contra Namsung America, Inc. (“Namsung”). Namsung vendía productos electrónicos para el hogar que incorporaban LED UV fabricados y suministrados por SL Vionics Co., Ltd. (antes conocida como Semicon Light).

Antes de la demanda, Namsung ignoró los repetidos avisos de infracción de patentes por parte de SVC. Desde 2020, SVC solicita a las empresas que dejen de vender los productos LED de SL Vionics.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

