Resumen: Seoul Semiconductor consigue un requerimiento judicial permanente contra varios productos LED por infracción de patentes en Europa

ANSAN, Corea del Sur–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), líder mundial en innovación de productos y tecnología LED, anunció el 16 de mayo que el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf (Alemania) dictó una sentencia definitiva que confirma un requerimiento judicial permanente por infracción de la patente de Seoul contra los LED de múltiples empresas.





La sentencia de prohibición permanente afecta a los productos LED de Everlight Electronics Co, Ltd., que se distribuían en todo el mundo a través de Mouser Electronics Inc, así como a los productos LED de LED Engin fusionada en Osram GmbH. El Tribunal Supremo alemán también ha confirmado la validez de la patente de Seoul en julio de 2022 al desestimar una demanda de nulidad de patente interpuesta por el infractor acusado.

