Resumen: Se reconoce al pedagogo indio Dr. Achyuta Samanta con un instituto de investigación en su nombre en CUNY, EE.UU.

BHUBANESWAR, India y NUEVA YORK -- La City University of New York (CUNY) ha puesto en marcha una plataforma de investigación especializada, la Achyuta Samanta India Initiative of the CUNY CREST Institute (ASIICCI), que destaca la cada vez mayor colaboración académica entre India y Estados Unidos.





La iniciativa, que lleva el nombre del Dr. Achyuta Samanta, un reputado pedagogo y trabajador social indio, se centra en la investigación académica en los sectores social y educativo de la India, con especial atención a Odisha. Se trata de uno de los pocos casos en que se distingue a un indio en vida con tal distinción en una universidad pública estadounidense.

