Resumen: Se publican en el New England Journal of Medicine datos del estudio fundamental de fase 3 que muestran mejoras significativas en la repigmentación facial y corporal total usando la crema de ruxolitinib (Opzelura™) en el vitíligo

Los datos sirvieron de base para la reciente aprobación por parte de la FDA de la crema de ruxolitinib (Opzelura™) al 1,5 % para el tratamiento tópico del vitíligo no segmentario en pacientes adultos y pediátricos a partir de 12 años

Los datos de 52 semanas del programa de ensayo clínico de fase 3 TRuE-V demuestran un aumento de la proporción de pacientes que logran la repigmentación con una mayor duración del tratamiento con ruxolitinib en crema1

El vitíligo es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por la despigmentación de la piel

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–Incyte (Nasdaq:INCY) ha anunciado hoy que se han publicado en The New England Journal of Medicine (NEJM) los datos de TRuE-V, el programa de ensayo clínico fundamental de fase 3 que evalúa la crema de ruxolitinib (Opzelura™) al 1,5 % en pacientes a partir de 12 años con vitíligo no segmentado.

1 Rosmarin D, et al. Two Phase 3 Randomized Controlled Trials of Ruxolitinib Cream for Vitiligo. N Engl J Med. 2022; 387:1445-1455

