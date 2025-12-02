Resumen: Se estima que un 40 % de los proyectos de IA agencial está destinado al fracaso y por eso, un destacado desarrollador de software afirma que el cumplimiento normativo es el único ámbito en el que prosperará la IA agencial

El director ejecutivo de Ideagen explica por qué los resultados binarios y la cantidad de desafíos hacen que el cumplimiento normativo sea ideal para la IA autónoma.









NOTTINGHAM, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--El gerente general de Ideagen, uno de los principales desarrolladores mundiales de software para asegurar el cumplimiento normativo, ha afirmado hoy, 2 de diciembre de 2025, que el cumplimiento normativo constituye el único ámbito en el que la IA autónoma tendrá éxito, a pesar de que la empresa de análisis tecnológico Gartner® advierte de que "más del 40 % de los proyectos de IA agencial se cancelarán para fines de 2027".

Durante la presentación de su propia plataforma de IA agencial, Ideagen Mazlan, Ben Dorks señaló: "La IA autónoma tendrá éxito en el campo del cumplimiento normativo porque el fracaso es medible, hay muchos intereses en juego y los resultados son binarios".

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

