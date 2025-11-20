Resumen: Se anuncian los finalistas de 2026 SPIE Startup Challenge, que presenta tecnologías y aplicaciones innovadoras y listas para invertir en óptica y fotónica

La final del concurso anual de presentaciones se celebrará en SPIE Photonics West





Se han seleccionado siete empresas emergentes en fase inicial para competir por un premio máximo de 10 000 dólares en la 16.ª edición anual del SPIE Startup Challenge, que se celebrará en Photonics West el 20 de enero.

SPIE Startup Challenge es una plataforma empresarial competitiva para nuevas empresas que utilizan la óptica y la fotónica en productos o aplicaciones innovadores. Los equipos participantes compiten por premios patrocinados, además de ganar mayor visibilidad ante posibles inversores y exposición ante posibles colaboradores o socios. Los tres finalistas recibirán premios en metálico de 10 000, 5000 y 2500 dólares, aportados por Jenoptik, socio fundador de Startup Challenge.

