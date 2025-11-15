Resumen: SBC Medical Group se asocia con BLEZ e ingresa en el mercado tailandés

-- Progresa en su estrategia de crecimiento internacional que apunta a expandir la medicina estética de calidad japonesa a lo largo y a lo ancho de Asia luego de haber llegado a Singapur --









IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" o la "Compañía"), prestador mundial de servicios integrales de consultoría y gestión para las corporaciones médicas y sus clínicas, ha anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo de consultoría con BLEZ ASIA Co., Ltd. ("BLEZ"), cuya sede central se encuentra en Bangkok, Tailandia y su director ejecutivo es Naoki Iida. Esta empresa gestiona más de 20 farmacias y clínicas en Tailandia y goza de una gran confianza tanto entre los expatriados japoneses como entre los pacientes locales. La asociación es un pilar fundamental de la estrategia asiática general de SBC y representa un paso significativo que facilita el ingreso a gran escala de la medicina estética en el mercado tailandés, en rápido crecimiento.

