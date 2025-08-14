Resumen: SBC Medical Group Holdings anuncia resultados financieros del segundo trimestre de 2025

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (NASDAQ: SBC, “SBC Medical” o la “Compañía”), propietaria, operadora y proveedora global de servicios y productos de gestión para centros de tratamientos cosméticos, presenta hoy sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año fiscal 2025 (trimestre finalizado el 30 de junio de 2025) y al primer semestre del año fiscal 2025 (semestre finalizado el 30 de junio de 2025).





Lo más destacado del segundo trimestre de 2025

Los ingresos totales ascendieron a 43 millones de dólares, lo que representa un descenso interanual del 18%.

Los ingresos por operaciones ascendieron a 15 millones de dólares, lo que representa un descenso interanual del 47%.

Los ingresos netos atribuibles a SBC Medical Group ascendieron a 2,5 millones de dólares, lo que representa un descenso interanual del 87%.

